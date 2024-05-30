ELIX

Elixir Games, 130'dan fazla oyun ile web3'teki en büyük oyun platformudur. Tüm web3 oyunları için güvenli, kusursuz ve Square Enix, GameStop ve WeMade gibi oyun devleri tarafından desteklenen tek adres.

Kripto AdıELIX

SıralamaNo.2620

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.05%

Dolaşımdaki Arz245,925,876.77188587

Maksimum Arz1,500,000,000

Toplam Arz1,499,994,210.560958

Dolaşım Oranı0.1639%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.18068135424224743,2024-05-30

En Düşük Fiyat0.001116994392924404,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

