ELP

Elympics, markaları ve IP'leri web3'e bağlayarak ve geliştiricilerin popüler süper uygulamalar, sosyal platformlar ve cüzdanlar arasında dağıtılan blok zinciri özellikli beceri tabanlı oyunları kolayca oluşturup dağıtmalarını sağlayarak milyonlarca insanı kriptoya dâhil etmek için tasarlanmış çok zincirli eğlence altyapısıdır.

Kripto AdıELP

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz3,500,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaElympics, markaları ve IP'leri web3'e bağlayarak ve geliştiricilerin popüler süper uygulamalar, sosyal platformlar ve cüzdanlar arasında dağıtılan blok zinciri özellikli beceri tabanlı oyunları kolayca oluşturup dağıtmalarını sağlayarak milyonlarca insanı kriptoya dâhil etmek için tasarlanmış çok zincirli eğlence altyapısıdır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.