Elixir ağı, kurumsal likiditenin bir sonraki neslini desteklemek için özel olarak geliştirilmiş yeni bir protokoldür. Elixir, tamamen teminatlandırılmış ve getiri sağlayan sentetik bir dolar olan deUSD’yi destekler. Elixir, gerçek dünya varlıkları (RWA) arasında en yaygın şekilde benimsenen ağ olup, BlackRock, Hamilton Lane ve diğer büyük fonları ilk kez DeFi ekosistemine deUSD aracılığıyla entegre etmektedir. Elixir ağı, 30.000'den fazla küresel doğrulayıcı tarafından güvence altına alınmaktadır.

Kripto AdıELX

SıralamaNo.3641

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.7527715208818154,2025-03-11

En Düşük Fiyat0.06499348446058986,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

