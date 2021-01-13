EL

Elysia is a P2P digital marketplace connecting real estate buyers and sellers worldwide. The project aims to help real estate developers issue and list ‘real estate tokens’ onto its white-label platform so that buyers can search and compare for real estate investment opportunities.

Kripto AdıEL

SıralamaNo.1011

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz4,902,245,155.287217

Maksimum Arz7,000,000,000

Toplam Arz6,803,300,704.688

Dolaşım Oranı0.7003%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.06948144,2021-04-01

En Düşük Fiyat0.00068517,2021-01-13

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

