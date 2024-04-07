EMRLD

Emerald Co projesi, kullanıcılara zümrüt madenlerinden elde edilen kârlar, zümrütlerin toptan ve perakende satışları, üst düzey lüks mücevherlerin kiralama ve açık artırma kârları gibi çeşitli kaynaklardan gelir paylaşımı fırsatları sunan ve gerçek dünya varlıklarıyla gerçek dünya bağlantısı sağlayarak bu alanda bir ilki gerçekleştirmektedir. Sürecin bir parçası olarak Emerald Empire'ın parçası olun.

Kripto AdıEMRLD

SıralamaNo.7575

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.04794088419325597,2024-04-07

En Düşük Fiyat0.000207758739707978,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

