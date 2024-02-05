EMR

Emorya Finance $EMR, MultiversX Blok Zinciri üzerinde oluşturulan bir Hiper Deflasyonist Token olup, yaktığınız kaloriye bağlı olarak size ödül kazanma fırsatı sunmayı amaçlayan küresel ölçekte bu türden ilk projedir. Ayrıca, yakma işlevini sadece 1 milyon tokende durduracak kadar sınırlı bir arza sahip tek projedir! Bu türden İlk Küresel Proje olarak, size kalorilerinizi yakarak ödüller kazanma fırsatı vermek için tasarlandı. EMR, spor, finans, kripto dünyası ve insan hayatının her yönünü kapsayan bir tekel kuracak ve yakın gelecekte insanların yaşam kalitesinde önemli bir iyileşme sağlamayı amaçlayan iddialı bir projedir.

Kripto AdıEMR

SıralamaNo.2293

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz837,327,484

Maksimum Arz999,999,985

Toplam Arz985,898,068

Dolaşım Oranı0.8373%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.04462699575681713,2024-02-05

En Düşük Fiyat0.000758057086080487,2024-12-30

Herkese Açık Blok ZinciriEGLD

