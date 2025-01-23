EMYC

Modüler RWA protokolü ile öncülük ediyoruz. İLK MiCA Uyumlu Modüler blok zinciri olarak blok zinciri dünyasında devrim yaratıyoruz. E Money Network, DeFi 2.0 ve RWA tokenizasyonunu sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayarak Web 2.0 ve Web 3.0 likiditesi arasında bir köprü oluşturuyor. Bizimle olasılıkları keşfedin!

Kripto AdıEMYC

SıralamaNo.1781

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.28%

Dolaşımdaki Arz151,245,845.5389901

Maksimum Arz0

Toplam Arz400,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.30715122277689194,2025-01-23

En Düşük Fiyat0.010214550289771135,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaModüler RWA protokolü ile öncülük ediyoruz. İLK MiCA Uyumlu Modüler blok zinciri olarak blok zinciri dünyasında devrim yaratıyoruz. E Money Network, DeFi 2.0 ve RWA tokenizasyonunu sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayarak Web 2.0 ve Web 3.0 likiditesi arasında bir köprü oluşturuyor. Bizimle olasılıkları keşfedin!

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
EMYC/USDT
E Money Network
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (EMYC)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
EMYC/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (EMYC)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...