EMYC

Modüler RWA protokolü ile öncülük ediyoruz. İLK MiCA Uyumlu Modüler blok zinciri olarak blok zinciri dünyasında devrim yaratıyoruz. E Money Network, DeFi 2.0 ve RWA tokenizasyonunu sorunsuz bir şekilde birbirine bağlayarak Web 2.0 ve Web 3.0 likiditesi arasında bir köprü oluşturuyor. Bizimle olasılıkları keşfedin!

Kripto AdıEMYC

SıralamaNo.1781

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.28%

Dolaşımdaki Arz151,245,845.5389901

Maksimum Arz0

Toplam Arz400,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.30715122277689194,2025-01-23

En Düşük Fiyat0.010214550289771135,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

