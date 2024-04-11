ENA

Ethena, geleneksel bankacılık sistemi altyapısına bağlı olmayan para için kripto-yerel bir çözüm sağlayacak ve Ethereum üzerine inşa edilmiş sentetik bir dolar protokolüdür.

Kripto AdıENA

SıralamaNo.43

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0006%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)4.92%

Dolaşımdaki Arz7,423,437,500

Maksimum Arz15,000,000,000

Toplam Arz15,000,000,000

Dolaşım Oranı0.4948%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.5169718881109548,2024-04-11

En Düşük Fiyat0.1858486337587346,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaEthena, geleneksel bankacılık sistemi altyapısına bağlı olmayan para için kripto-yerel bir çözüm sağlayacak ve Ethereum üzerine inşa edilmiş sentetik bir dolar protokolüdür.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

ENA/USDE
Ethena
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (ENA)
--
24 sa Hacim (USDE)
--
