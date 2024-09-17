ENF

enfineo, bir websitesi ve mobil uygulama aracılığıyla sunulan yeni nesil kullanıcı merkezli finansal çözümlerden oluşan bir ekosistem oluşturmak için geleneksel ve kripto finansın en iyi özelliklerini harmanlayarak fintech'te devrim yaratıyor.

Kripto AdıENF

SıralamaNo.2294

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.05%

Dolaşımdaki Arz40,631,723

Maksimum Arz110,000,000

Toplam Arz109,999,775

Dolaşım Oranı0.3693%

Arz Tarihi2024-09-17 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.125 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği0.04707658444467169,2025-09-06

En Düşük Fiyat0.007643826912459699,2025-08-07

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

