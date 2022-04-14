EON

EON, 120qt A100 üzerinde kendi kendine sahip olan dağıtılmış bir bilgi işlem gücü protokolüdür. EON pazar yeri, io.net gibi rakiplerinden daha iyi performans gösteren tescilli D-Nano teknolojisi aracılığıyla uygun maliyetli, istikrarlı hizmetler sunmaktadır. Sorunsuz bir kurulum sürecini kolaylaştırarak katılımcıların ağa zahmetsizce katılabilmesini sağlar.

Kripto AdıEON

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriWOD

Sektör

Sosyal Medya

