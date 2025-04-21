EPT

Balance, yapay zekâ teknolojisini, blok zinciri teknolojisini ve merkeziyetsiz uygulamaları sorunsuz bir şekilde entegre eden, sosyal ve oyun için yeni nesil bir yapay zekâ+Web3 protokolü ve çerçevesidir. Balance, Yapay Zekâ Aracılarını (akıllı, uyarlanabilir dijital yoldaşlar) ağı yöneten ve güvence altına alan Anahtar Düğümlerle birleştirerek eğlence, üretkenlik ve ötesi için son derece etkileşimli, merkeziyetsiz bir ekosistem sağlar.

Kripto AdıEPT

SıralamaNo.1131

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.06%

Dolaşımdaki Arz3,239,799,234

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz9,999,999,990

Dolaşım Oranı0.3239%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.061734272639565727,2025-04-21

En Düşük Fiyat0.002302276626615995,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaBalance, yapay zekâ teknolojisini, blok zinciri teknolojisini ve merkeziyetsiz uygulamaları sorunsuz bir şekilde entegre eden, sosyal ve oyun için yeni nesil bir yapay zekâ+Web3 protokolü ve çerçevesidir. Balance, Yapay Zekâ Aracılarını (akıllı, uyarlanabilir dijital yoldaşlar) ağı yöneten ve güvence altına alan Anahtar Düğümlerle birleştirerek eğlence, üretkenlik ve ötesi için son derece etkileşimli, merkeziyetsiz bir ekosistem sağlar.

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
