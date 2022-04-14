ESCG

ESCG - Yönet. Kazan. Stabilize Et. ESCG, sürdürülebilir ve topluluk odaklı bir DeFi ortamını desteklemek için tasarlanmış temel yardımcı program ve yönetişim tokenidir. Üç temel işlev sunar: Yönetişim Hakları, Getiri Fırsatları, İstikrar Mekanizmaları. ESCC Ekosistemini Güçlendiren Üçlü Fayda Tokeni.

Kripto AdıESCG

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz3,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaESCG - Yönet. Kazan. Stabilize Et. ESCG, sürdürülebilir ve topluluk odaklı bir DeFi ortamını desteklemek için tasarlanmış temel yardımcı program ve yönetişim tokenidir. Üç temel işlev sunar: Yönetişim Hakları, Getiri Fırsatları, İstikrar Mekanizmaları. ESCC Ekosistemini Güçlendiren Üçlü Fayda Tokeni.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.