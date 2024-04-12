ESE

Eesee, oyunlaştırılmış bir pazar yeri ve bir launchpad ile satıcılar için tek noktadan likidite çözümüdür. Dijital varlıklar, tokenler ve Gerçek Dünya Varlıkları için özel olarak tasarlanmıştır.

Kripto AdıESE

SıralamaNo.1784

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.09%

Dolaşımdaki Arz590,873,645.1543705

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz669,793,731.6349018

Dolaşım Oranı0.5908%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.149225002085829,2024-04-12

En Düşük Fiyat0.003038900453787887,2025-11-26

Herkese Açık Blok ZinciriETH

