ETHFI

Ether.Fi, Ethereum için temelde yeni bir stake etme protokolüdür. Ether.Fi, katılımcıların stake işlemini azaltırken anahtarlarının kontrolünü ellerinde tutmalarına olanak tanıyan tek stake protokolüdür. Varlık yatıranlar, DeFi genelinde yaygın olarak kullanılabilen likit stake tokenimiz olan eETH alırlar.

Kripto AdıETHFI

SıralamaNo.97

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)4.23%

Dolaşımdaki Arz654,762,352

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.6547%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği8.571552781361902,2024-03-27

En Düşük Fiyat0.3621428650157706,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaEther.Fi, Ethereum için temelde yeni bir stake etme protokolüdür. Ether.Fi, katılımcıların stake işlemini azaltırken anahtarlarının kontrolünü ellerinde tutmalarına olanak tanıyan tek stake protokolüdür. Varlık yatıranlar, DeFi genelinde yaygın olarak kullanılabilen likit stake tokenimiz olan eETH alırlar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerXAUTBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
ETHFI/USDE
Ether.Fi Foundation
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (ETHFI)
--
24 sa Hacim (USDE)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
ETHFI/USDE
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (ETHFI)
--
24 sa Hacim (USDE)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...