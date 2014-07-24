ETH

Ethereum, akıllı sözleşmeler yürüten merkeziyetsiz bir platformdur: Kesinti, sansür, dolandırıcılık veya üçüncü taraf müdahalesi olasılığının olmadığı, tam olarak programlandığı gibi çalışan uygulamalardır.

Kripto AdıETH

SıralamaNo.2

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.118%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)17,682.73%

Dolaşımdaki Arz120,695,549.15596977

Maksimum Arz

Toplam Arz120,695,549.15596977

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi2014-07-24 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.35 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği4953.732913768563,2025-08-24

En Düşük Fiyat0.4208970069885254,2015-10-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaEthereum, akıllı sözleşmeler yürüten merkeziyetsiz bir platformdur: Kesinti, sansür, dolandırıcılık veya üçüncü taraf müdahalesi olasılığının olmadığı, tam olarak programlandığı gibi çalışan uygulamalardır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
ETH/EUR
Ethereum
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (ETH)
--
24 sa Hacim (EUR)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
ETH/EUR
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (ETH)
--
24 sa Hacim (EUR)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...