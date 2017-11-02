ETN

Electroneum, dünya çapında 4 milyondan fazla kullanıcıya hizmet veren Katman 1 EVM uyumlu bir blok zinciridir. Ağ, anında sonuçlandırma ve potansiyel olarak mevcut en düşük akıllı sözleşme ücretleri ile sadece 5 saniyelik işlem hızlarına sahiptir. IBFT mutabakat mekanizması tarafından desteklenen ve bilinen doğrulayıcılar (üniversiteleri ve Web3 altyapı şirketlerini hedefleyen) tarafından desteklenen ağ, inanılmaz derecede hızlı, güvenli ve enerji açısından verimlidir.

Kripto AdıETN

SıralamaNo.608

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.01%

Dolaşımdaki Arz17,979,817,604.56

Maksimum Arz21,000,000,000

Toplam Arz17,979,817,604.56

Dolaşım Oranı0.8561%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.23623399436473846,2017-11-02

En Düşük Fiyat0.001296283350169341,2023-12-19

Herkese Açık Blok ZinciriETN

