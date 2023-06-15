EUL

Euler, Ethereum üzerinde, kullanıcıların güvenilir bir üçüncü tarafa ihtiyaç duymadan kripto varlıklarından faiz kazanmalarına veya değişken piyasalara karşı korunmalarına yardımcı olan gözetimsiz, izne gerek duymayan borç verme protokolüdür.

Kripto AdıEUL

SıralamaNo.283

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)35.02%

Dolaşımdaki Arz24,077,541.95309521

Maksimum Arz27,182,818.28459045

Toplam Arz27,182,818.28459045

Dolaşım Oranı0.8857%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği15.891142207582437,2025-07-10

En Düşük Fiyat1.4404454386373047,2023-06-15

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaEuler, Ethereum üzerinde, kullanıcıların güvenilir bir üçüncü tarafa ihtiyaç duymadan kripto varlıklarından faiz kazanmalarına veya değişken piyasalara karşı korunmalarına yardımcı olan gözetimsiz, izne gerek duymayan borç verme protokolüdür.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
EUL/USDT
Euler Finance
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (EUL)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
EUL/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (EUL)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...