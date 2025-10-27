EVAA

EVAA, TON Blok Zinciri üzerinde çalışan, Telegram tabanlı, açık kaynaklı, merkeziyetsiz bir likidite protokolüdür. Kullanıcıların likidite sağlayarak pasif gelir elde eden mevduat sahipleri ya da aşırı teminatlandırılmış kredi alabilen borçlular olarak hareket etmesine imkân tanır.

Kripto AdıEVAA

SıralamaNo.1158

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)91.75%

Dolaşımdaki Arz6,617,972

Maksimum Arz50,000,000

Toplam Arz50,000,000

Dolaşım Oranı0.1323%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği13.61297177645488,2025-10-27

En Düşük Fiyat0.9462594403468033,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

