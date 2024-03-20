EVR

Ultra esnek, ultra güçlü dApp'ler için küresel bir izne tabi olmayan, merkeziyetsiz DePIN. Evernode dApp'leri neredeyse her dilde yazılabilir, neredeyse her ölçekte dağıtılabilir, diske ve web üzerine okunabilir ve yazılabilir, zincir dışı verileri alabilir, karmaşık hesaplamalar yapabilir ve genellikle normal bir Uygulama gibi, ancak merkeziyetsiz bir şekilde çalışabilir. Bu, ultra esnek, ultra güçlü dApp'ler için yeni bir vizyondur.

Kripto AdıEVR

SıralamaNo.5223

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)%0,00

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz72.253.440

Toplam Arz72.253.440

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.6500941143257551,2024-03-20

En Düşük Fiyat0.0344550846845965,2024-08-29

Herkese Açık Blok ZinciriXAHAU

HakkındaUltra esnek, ultra güçlü dApp'ler için küresel bir izne tabi olmayan, merkeziyetsiz DePIN. Evernode dApp'leri neredeyse her dilde yazılabilir, neredeyse her ölçekte dağıtılabilir, diske ve web üzerine okunabilir ve yazılabilir, zincir dışı verileri alabilir, karmaşık hesaplamalar yapabilir ve genellikle normal bir Uygulama gibi, ancak merkeziyetsiz bir şekilde çalışabilir. Bu, ultra esnek, ultra güçlü dApp'ler için yeni bir vizyondur.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.