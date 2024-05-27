EXVG

Exverse, oyunculara eşsiz ve sürükleyici bir oyun deneyimi sunan yeni bir yapay zeka destekli oynaması ücretsiz bir nişancı oyunudur. Karmaşık dünya özelleştirmesi, bilgileri ve yeni oyun sistemleriyle, hepsi Unreal Engine 5 üzerine inşa edilmiştir. Exverse evreni, her biri oyuncuların keşfetmesi için benzersiz bir dizi teklife sahip üç farklı gezegeni kapsamaktadır. Oyuncular oyun içi varlıklarına oyun içi pazarımız aracılığıyla sahip olabilecek, takas edebilecek, satabilecek ve kiralayabilecekler.

Kripto AdıEXVG

SıralamaNo.3447

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.10%

Dolaşımdaki Arz32,160,000

Maksimum Arz400,000,000

Toplam Arz400,000,000

Dolaşım Oranı0.0804%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.16170033314868762,2024-05-27

En Düşük Fiyat0.000506596324575667,2025-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

