EYWA

EYWA birleşik bir zincirler arası likidite piyasasıdır ve DeFi piyasasının iki büyük sorununu çözüyoruz: likidite parçalanması ve güvensiz zincirler arası iletişim. CrossCurve, EYWA'nın parçalanmış likidite sorununu ele almak için tasarlanmış zincirler arası alım satım ve getiri protokolüdür. Curve'ün derin likiditesini kullanarak, hem B2B hem de perakende kullanıcıların tek varlıkları ve Curve LP tokenleri alıp satarken düşük kayma oranlarından yararlanmalarına yardımcı oluyoruz.

Kripto AdıEYWA

SıralamaNo.2850

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.32%

Dolaşımdaki Arz99,914,818

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0.0999%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.22807147007540374,2024-12-27

En Düşük Fiyat0.001763627830322225,2025-11-25

Herkese Açık Blok ZinciriARB

