F3

Friend3, Web3 dünyasında herkesin arkadaş edinebileceği ve kâr elde edebileceği önde gelen bir sosyal dApp'tır. Grup başına özelleştirilebilir ödeme toplulukları sunarak ve herkes için pasif gelir sağlayan merkeziyetsiz bir bağış mekanizması getirerek sosyal para kazanma ortamında devrim yaratıyoruz. Bu, içerik üreticiler için doğrudan finansal teşvikleri artırmakta ve böylece içerik üretici ekonomisinin ekolojik döngüsünü tamamlamaktadır.

Kripto AdıF3

SıralamaNo.4858

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz1,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.1514870303257766,2023-11-28

En Düşük Fiyat0.001099406788355996,2025-11-06

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaFriend3, Web3 dünyasında herkesin arkadaş edinebileceği ve kâr elde edebileceği önde gelen bir sosyal dApp'tır. Grup başına özelleştirilebilir ödeme toplulukları sunarak ve herkes için pasif gelir sağlayan merkeziyetsiz bir bağış mekanizması getirerek sosyal para kazanma ortamında devrim yaratıyoruz. Bu, içerik üreticiler için doğrudan finansal teşvikleri artırmakta ve böylece içerik üretici ekonomisinin ekolojik döngüsünü tamamlamaktadır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.