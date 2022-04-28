FAKT

Medifakt, IoT + Blockchain + AI kombinasyonunu kullanacak, bu teknolojilerin kombinasyonu, IoT cihazları aracılığıyla toplanan verilerin güvenliğini artıracak ve bunları Polkadot ağı üzerine kurulu merkeziyetsiz bir ağda besleyecektir. Bu yöntem, tıbbi cihazlar aracılığıyla toplanan gerçek dünya verilerinin ilaç geliştirme, ödemeler ve sigorta primlerindeki sağlık maliyetleri şeffaflığı sorununu çözmesini sağlayacaktır. Bununla birlikte Medifakt, hasta sağlığı sonuçlarını daha güvenli ve uyumlu bir şekilde desteklemek için gelişmiş makine öğrenimi yeteneklerini kullanmayı amaçlayacaktır.

Kripto AdıFAKT

SıralamaNo.5160

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz999,999,999

Toplam Arz999,999,999

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.04450754499961446,2022-04-28

En Düşük Fiyat0.000173569606735217,2024-07-21

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
FAKT/USDT
Medifakt
