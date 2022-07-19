FANC

fanC Token(FANC) is a reward-type blockchain project for creators and users who use the short-form content platform CELEBe. Creators and users can also experience a new environment to promote and trade NFT content as a service to share everyday moments and receive platform activity rewards. In addition, it provides access to exclusive NFT content created by influencers, Metaverse, and various blockchain-based services such as Watch to Earn, Staking (DeFi), and Governance.

Kripto AdıFANC

SıralamaNo.1516

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz1,533,725,349.09

Maksimum Arz2,000,000,000

Toplam Arz2,000,000,000

Dolaşım Oranı0.7668%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği4.399394243120854,2022-07-19

En Düşük Fiyat0.002110778939560934,2025-11-22

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

ELIZAOS Etkinliği2000g
FANC
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (FANC)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
