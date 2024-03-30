FAND

Fandomdao, dünyanın dört bir yanındaki ünlü ve yeni sanatçıların küresel hayran toplulukları için yeni bir Web 3.0 SocialFi platformudur.

Kripto AdıFAND

SıralamaNo.7797

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz5,000,000,000

Toplam Arz5,000,000,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.10515984987644081,2024-03-30

En Düşük Fiyat0.00431498284483548,2025-03-15

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaFandomdao, dünyanın dört bir yanındaki ünlü ve yeni sanatçıların küresel hayran toplulukları için yeni bir Web 3.0 SocialFi platformudur.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.