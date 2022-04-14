FARMAI

FarmAI, otonom drone'lar, yapay zekâ analitiği ve blok zinciri teknolojisini bir araya getirerek tarımı dönüştürüyor. Daha fazla verim, daha az israf, tohumdan rafa kadar tam şeffaflık. Tarımın geleceği burada başlıyor. FarmAI, DeSci, ReFi ve yapay zekânın bir araya gelerek daha akıllı ve daha yeşil bir gelecek yaratmak için birleştiği yerdir.

Kripto AdıFARMAI

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En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaFarmAI, otonom drone'lar, yapay zekâ analitiği ve blok zinciri teknolojisini bir araya getirerek tarımı dönüştürüyor. Daha fazla verim, daha az israf, tohumdan rafa kadar tam şeffaflık. Tarımın geleceği burada başlıyor. FarmAI, DeSci, ReFi ve yapay zekânın bir araya gelerek daha akıllı ve daha yeşil bir gelecek yaratmak için birleştiği yerdir.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.