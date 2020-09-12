FARM

Harvest, en yeni DeFi protokollerinden elde edilebilecek en yüksek verimi otomatik olarak toplamak ve en son farming tekniklerini kullanarak alınan verimi optimize etmek için tanımlanmıştır. FARM, Harvest için yönetişim tokenidir. FARM sahiplerinin FARM operasyonel hazinesi için teklifleri oylayabileceği ve Harvest operasyonlarından %5 ücret alabileceği iddia edilmektedir.

Kripto AdıFARM

SıralamaNo.903

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)150.44%

Dolaşımdaki Arz672,183.450713

Maksimum Arz0

Toplam Arz690,420

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği660.109464612,2020-09-12

En Düşük Fiyat18.482854592146403,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

