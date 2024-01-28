FAR

$FAR, 4'e 4 savaşlar, yapay zekâ odaklı mücadeleler ve beceri, strateji ve katılımı ödüllendiren blok zinciri destekli bir ekonomi içeren AAA yetenekli bir kahraman nişancı oyunu olan Farcana'nın arkasındaki itici güçtür.

Kripto AdıFAR

SıralamaNo.1742

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz4,032,100,000

Maksimum Arz5,000,000,000

Toplam Arz5,000,000,000

Dolaşım Oranı0.8064%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.2153864988569902,2024-01-28

En Düşük Fiyat0.000153115112753545,2025-08-03

Herkese Açık Blok ZinciriMATIC

