FCT2

FIRMACHAIN ​​başlangıçta şeffaflığı sağlamak ve belge kurcalamayı ve sahteciliği önlemek için kağıt tabanlı tüm sosyal ve yasal faaliyetleri blok zincirine aktarmayı amaçladı. Güvenin temel değerini koruyan FIRMACHAIN ​​ekibi, şimdi bakışlarını kapsamlı bir blok zinciri platformu olmaya çeviriyor. Amacımız, ticari kuruluşlara ve FIRMACHAIN ​​sahiplerine, etkileşimde bulunmaları yararlı ancak eğlenceli olan blok zinciri tabanlı hizmetler sunmak ve böylece ekibin bir "Faydacılık" (Fayda + Eğlence) platformu olma hedefini yerine getirmektir.

Kripto AdıFCT2

SıralamaNo.890

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.12%

Dolaşımdaki Arz1,083,717,839.894774

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,098,684,359.24119

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği133.444099809,2019-11-21

En Düşük Fiyat0.011968313851389424,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriFCT

Sektör

Sosyal Medya

