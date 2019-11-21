FCT2

FIRMACHAIN ​​başlangıçta şeffaflığı sağlamak ve belge kurcalamayı ve sahteciliği önlemek için kağıt tabanlı tüm sosyal ve yasal faaliyetleri blok zincirine aktarmayı amaçladı. Güvenin temel değerini koruyan FIRMACHAIN ​​ekibi, şimdi bakışlarını kapsamlı bir blok zinciri platformu olmaya çeviriyor. Amacımız, ticari kuruluşlara ve FIRMACHAIN ​​sahiplerine, etkileşimde bulunmaları yararlı ancak eğlenceli olan blok zinciri tabanlı hizmetler sunmak ve böylece ekibin bir "Faydacılık" (Fayda + Eğlence) platformu olma hedefini yerine getirmektir.

Kripto AdıFCT2

SıralamaNo.890

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.12%

Dolaşımdaki Arz1,083,717,839.894774

Maksimum Arz0

Toplam Arz1,098,684,359.24119

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği133.444099809,2019-11-21

En Düşük Fiyat0.011968313851389424,2025-11-21

Herkese Açık Blok ZinciriFCT

FIRMACHAIN ​​başlangıçta şeffaflığı sağlamak ve belge kurcalamayı ve sahteciliği önlemek için kağıt tabanlı tüm sosyal ve yasal faaliyetleri blok zincirine aktarmayı amaçladı. Güvenin temel değerini koruyan FIRMACHAIN ​​ekibi, şimdi bakışlarını kapsamlı bir blok zinciri platformu olmaya çeviriyor. Amacımız, ticari kuruluşlara ve FIRMACHAIN ​​sahiplerine, etkileşimde bulunmaları yararlı ancak eğlenceli olan blok zinciri tabanlı hizmetler sunmak ve böylece ekibin bir "Faydacılık" (Fayda + Eğlence) platformu olma hedefini yerine getirmektir.

Sektör

Sosyal Medya

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
