FCTAI

Kripto AdıFCTAI

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz10 000 000 000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaFactualAI, doğrulanmamış piyasa söylentilerini işlem yapılabilir bilgiye dönüştürerek Web3 ekosistemindeki gürültüyü filtrelemek için tasarlanmış, YZ destekli bir doğruluk kontrol protokolüdür. Binance Smart Chain (BSC) üzerine inşa edilen platform, gerçek zamanlı blok zinciri verilerini, sosyal sinyalleri ve haber akışlarını gelişmiş YZ güvenilirlik puanlama modelleriyle birleştirerek kripto ile ilgili bilgilerin güvenilirliğini değerlendirir.

Sektör

Sosyal Medya

