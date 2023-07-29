FDUSD

First Digital USD (FDUSD), FD121 Limited'in marka adı olan First Digital Labs tarafından piyasaya sürülen 1:1 USD destekli bir stabil coindir. FDUSD stabil coini, Asya'daki denetime tabi finansal kurumların hesaplarında tutulan bir ABD Doları veya eş değer rayiç değerdeki bir varlık tarafından 1:1 oranında desteklenmektedir. Bağımsız rezerv denetimleri aylık olarak yayınlanmaktadır. FDUSD şu anda Ethereu, BNB Chain ve Sui'de bulunmaktadır.

Kripto AdıFDUSD

SıralamaNo.68

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0002%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)534.31%

Dolaşımdaki Arz929,664,575.310127

Maksimum Arz0

Toplam Arz929,664,575.310127

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.0595932045403598,2023-07-29

En Düşük Fiyat0.8811103424050479,2025-04-02

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
FDUSD/USDT
First Digital USD
