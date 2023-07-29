FDUSD

First Digital USD (FDUSD), FD121 Limited'in marka adı olan First Digital Labs tarafından piyasaya sürülen 1:1 USD destekli bir stabil coindir. FDUSD stabil coini, Asya'daki denetime tabi finansal kurumların hesaplarında tutulan bir ABD Doları veya eş değer rayiç değerdeki bir varlık tarafından 1:1 oranında desteklenmektedir. Bağımsız rezerv denetimleri aylık olarak yayınlanmaktadır. FDUSD şu anda Ethereu, BNB Chain ve Sui'de bulunmaktadır.

Kripto AdıFDUSD

SıralamaNo.68

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0002%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)534.31%

Dolaşımdaki Arz929,664,575.310127

Maksimum Arz0

Toplam Arz929,664,575.310127

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.0595932045403598,2023-07-29

En Düşük Fiyat0.8811103424050479,2025-04-02

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaFirst Digital USD (FDUSD), FD121 Limited'in marka adı olan First Digital Labs tarafından piyasaya sürülen 1:1 USD destekli bir stabil coindir. FDUSD stabil coini, Asya'daki denetime tabi finansal kurumların hesaplarında tutulan bir ABD Doları veya eş değer rayiç değerdeki bir varlık tarafından 1:1 oranında desteklenmektedir. Bağımsız rezerv denetimleri aylık olarak yayınlanmaktadır. FDUSD şu anda Ethereu, BNB Chain ve Sui'de bulunmaktadır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.