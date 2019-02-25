FET

Fetch.AI, ekonomik bir İnternet oluşturmak için makine öğrenimi (ML) ve yapay zeka (AI), çok aracılı sistemler ve merkezi olmayan defter teknolojisini birleştirir. Somut rehberlik ve tahminlerle, veri, donanım, hizmetler, insanlar ve altyapı gibi ekonomik faaliyet bileşenlerinin dijital aracıları işlerini verimli bir şekilde yapabilir. Fetch, tüm pazarlara otonom sistemler getirmeye kararlıdır. Halihazırda, piyasa özerkliği süreci çok sayıda insan ve maddi kaynak gerektirir; otomatikleştirilmiş ekonomik işlemler, piyasanın verimli ve sorunsuz çalışmasına yardımcı olabilir.

Kripto AdıFET

SıralamaNo.83

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0002%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)5.68%

Dolaşımdaki Arz2,359,617,168.2150793

Maksimum Arz2,719,493,897

Toplam Arz2,714,384,546.672

Dolaşım Oranı0.8676%

Arz Tarihi2019-02-25 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat0.0867 USDT

Tüm Zamanların En Yükseği3.474265080421965,2024-03-28

En Düşük Fiyat0.00827034467596,2020-03-13

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaFetch.AI, ekonomik bir İnternet oluşturmak için makine öğrenimi (ML) ve yapay zeka (AI), çok aracılı sistemler ve merkezi olmayan defter teknolojisini birleştirir. Somut rehberlik ve tahminlerle, veri, donanım, hizmetler, insanlar ve altyapı gibi ekonomik faaliyet bileşenlerinin dijital aracıları işlerini verimli bir şekilde yapabilir. Fetch, tüm pazarlara otonom sistemler getirmeye kararlıdır. Halihazırda, piyasa özerkliği süreci çok sayıda insan ve maddi kaynak gerektirir; otomatikleştirilmiş ekonomik işlemler, piyasanın verimli ve sorunsuz çalışmasına yardımcı olabilir.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.