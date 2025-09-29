FF

Falcon Finance, zincir üzerinde likidite oluşturmak için neredeyse tüm likit varlıkları teminat olarak kabul eden ilk protokoldür. Kullanıcıların çeşitli portföylerini korurken tüm piyasa koşullarında sektördeki rekabetçi getirileri elde etmelerini sağlayan protokol, likidite, getiri ve varlık sahipliğinin finansal alanlarda nasıl kesiştiğine dair yeni bir standart belirlemektedir.

Kripto AdıFF

SıralamaNo.135

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.98%

Dolaşımdaki Arz2,340,000,000

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0.234%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.6713059203108285,2025-09-29

En Düşük Fiyat0.05270317072364702,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

