Kripto AdıFIS

SıralamaNo.1269

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)3.79%

Dolaşımdaki Arz128,668,064.238

Maksimum Arz0

Toplam Arz154,911,685.238

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği4.81872197,2021-03-03

En Düşük Fiyat0.0343914051116807,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaStaFi, stake edilen varlıkların likiditesinin kilidini açan ilk DeFi protokolüdür. Kullanıcılar, StaFi aracılığıyla PoS tokenlerini stake edebilir ve karşılığında staking ödülleri kazanmaya devam ederken alım satım için kullanılabilen rToken'ler alabilir. rToken, kullanıcılar StaFi rToken Uygulaması aracılığıyla PoS tokenlerini stake ettiklerinde StaFi tarafından kullanıcılara verilen sentetik bir staking türevidir. rToken'ler, kullanıcılar tarafından stake edilen PoS tokenlerine ve ilgili staking ödüllerine bağlanır. rToken'ler herhangi bir zamanda transfer edilebilir ve alınıp satılabilir.

