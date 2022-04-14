FIT

SNKRZ bir Web3 fitness platformudur. Kullanıcılar yürüyerek, koşarak veya bisiklete binerek ve ayrıca platform içinde kendi arazilerini geliştirerek FIT tokenleri kazanabilirler. FIT tokeni, SNKRZ ekonomi sistemi içinde kullanılır ve kullanıcıların ürün satın almalarına, ayakkabılarını geliştirmelerine ve yeni araziler edinmelerine olanak tanır.

Kripto AdıFIT

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz6,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

