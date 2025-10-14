FLK

Platform, kullanıcıların yapay zekâ ile içerik oluşturmasını, geliştirmesini ve sosyal medyada paylaşmasını sağlayan bir yapay zekâ sosyal platformudur. Benzersiz yeni sosyal deneyimler yaratmak için hem yapay zekâyı hem de blok zincirini bir araya getiren ilk sosyal platformlar arasında yer almaktadır.

Kripto AdıFLK

SıralamaNo.1744

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)6.23%

Dolaşımdaki Arz20,000,000

Maksimum Arz100,000,000

Toplam Arz100,000,000

Dolaşım Oranı0.2%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.6289933396082115,2025-10-14

En Düşük Fiyat0.09850174367003005,2025-11-24

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

HakkındaPlatform, kullanıcıların yapay zekâ ile içerik oluşturmasını, geliştirmesini ve sosyal medyada paylaşmasını sağlayan bir yapay zekâ sosyal platformudur. Benzersiz yeni sosyal deneyimler yaratmak için hem yapay zekâyı hem de blok zincirini bir araya getiren ilk sosyal platformlar arasında yer almaktadır.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.