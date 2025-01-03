FLOCK

İş hedeflerimizi belirleyen ve proje ismimize ilham veren Blok Zincirinde Federe Öğrenme (FLock), merkezi yapay zekâ sistemlerine aşırı bağımlılığa karşı bir panzehir görevi görüyor ve protokoller ile yapay zekâ dönüşümü arayan şirketler, yapay zekâ mühendisleri ve bireysel kullanıcılar veya yatırımcıları içeriyor.

Kripto AdıFLOCK

SıralamaNo.590

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)2.05%

Dolaşımdaki Arz245,931,986.68795565

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz250,496,104.86165953

Dolaşım Oranı0.2459%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.8929593240695551,2025-01-03

En Düşük Fiyat0.03529084954366033,2025-04-07

Herkese Açık Blok ZinciriBASE

Hakkındaİş hedeflerimizi belirleyen ve proje ismimize ilham veren Blok Zincirinde Federe Öğrenme (FLock), merkezi yapay zekâ sistemlerine aşırı bağımlılığa karşı bir panzehir görevi görüyor ve protokoller ile yapay zekâ dönüşümü arayan şirketler, yapay zekâ mühendisleri ve bireysel kullanıcılar veya yatırımcıları içeriyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
FLOCK/USDC
FLock.io
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (FLOCK)
--
24 sa Hacim (USDC)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
FLOCK/USDC
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (FLOCK)
--
24 sa Hacim (USDC)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...