FMC, ödeme süreçlerini basitleştirmeyi ve işlem ücretleri ile seyahat masraflarının etkin bir şekilde ortak ödenmesini sağlamayı amaçlayan FMCPAY Exchange'in yerel tokenidir. FMCPAY Exchange, FUINRE şirketine ait olan ve ABD'de finansal işletme lisansı kaydı bulunan bir kripto para birimi ve elektronik borsadır. Dijital varlıkları kullanarak kullanıcıların deneyimlerini güçlendiren ölçeklenebilir, güvenli blok zinciri çözümleri inşa etmektedir.

Kripto AdıFMC

SıralamaNo.7559

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz128,318,618,918

Toplam Arz128,318,618,918

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.002728857637974776,2025-07-12

En Düşük Fiyat0.000154885329233886,2025-08-11

Herkese Açık Blok ZinciriTRX

Sektör

Sosyal Medya

