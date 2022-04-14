FRAG

Fragmetric, stake etmeyi standartlaştırarak, AVS ödül dağıtımını optimize ederek ve birden fazla varlık için getiri sağlayan fırsatları genişleterek yeniden stake etmenin zorluklarını çözüyor.

Kripto AdıFRAG

SıralamaNo.

Piyasa Değeri$0,00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0,00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0

Dolaşımdaki Arz--

Maksimum Arz0

Toplam Arz1.000.000.000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği,

En Düşük Fiyat,

Herkese Açık Blok ZinciriSOL

HakkındaFragmetric, stake etmeyi standartlaştırarak, AVS ödül dağıtımını optimize ederek ve birden fazla varlık için getiri sağlayan fırsatları genişleterek yeniden stake etmenin zorluklarını çözüyor.

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etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.