FRAX

FRAX, Fraxtal Layer 1 blokzincirinin yerel tokenidir ve ağ genelinde birincil gas tokeni ile temel varlık olarak görev yapar. Daha önce FXS (Frax Share) olarak biliniyordu ve North Star yükseltmesinin ardından yeniden markalandı. Bu geçiş, FRAX’in bir yönetişim tokeni olmaktan çıkıp, Fraxtal blokzincirinin güvenliğini sağlamak ve işletmek için kullanılan, sabit arzlı ve emtia benzeri bir varlık olarak konumlandırılmasını sağladı.

Kripto AdıFRAX

SıralamaNo.332

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)17.61%

Dolaşımdaki Arz88,234,665.2762706

Maksimum Arz99,681,495.59113361

Toplam Arz99,681,495.59113361

Dolaşım Oranı0.8851%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği42.67301505828751,2022-04-03

En Düşük Fiyat0.5272702051633938,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriFRAX

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
FRAX/USDT
FRAX
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (FRAX)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
