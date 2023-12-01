FRC

SNKRZ bir Web3 fitness platformudur. Kullanıcılar yürüyerek, koşarak veya bisiklete binerek FORCE tokenleri kazanabilir ve bunları SNKRZ'lerini yükseltmek için kullanabilir. Ek olarak, kullanıcılar gerçek bir haritayı taklit eden SNKRZ LAND'de başkalarıyla rekabet ederek kişisel derecelerini yükseltebilir ve antrenmanlarından keyif alabilirler.

Kripto AdıFRC

SıralamaNo.7903

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz1,000,000,000

Toplam Arz633,334

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.2187811480677648,2023-12-01

En Düşük Fiyat0.000662078137006811,2025-05-15

Herkese Açık Blok ZinciriETH

HakkındaSNKRZ bir Web3 fitness platformudur. Kullanıcılar yürüyerek, koşarak veya bisiklete binerek FORCE tokenleri kazanabilir ve bunları SNKRZ'lerini yükseltmek için kullanabilir. Ek olarak, kullanıcılar gerçek bir haritayı taklit eden SNKRZ LAND'de başkalarıyla rekabet ederek kişisel derecelerini yükseltebilir ve antrenmanlarından keyif alabilirler.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.