Fruits Eco-Blockchain Projesi, herkese açık, çevre dostu ve sürdürülebilir bir ekonomi yaratmak için bir PoC (Proof-of-Capacity) algoritması kullanır. Son derece düşük güç tüketimi, yüksek güvenlik ve işlem ücreti olmadan sürdürülebilir bir ekonomik döngü gerçekleştirir. Bu tür PoC tarafından yaratılan ekonomik döngümüz, küresel hayırseverliği canlandırmayı amaçlayan benzersiz bir blok zinciri ekonomisi sağlar.

Kripto AdıFRTS

SıralamaNo.2841

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz21,066,845,546.9

Maksimum Arz0

Toplam Arz100,000,000,000

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.410797738292488,2021-12-04

En Düşük Fiyat0.000000038078397116,2024-05-08

Herkese Açık Blok ZinciriFRTS

Sektör

Sosyal Medya

