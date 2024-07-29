FTR

Fautor, Blok Zinciri teknolojisine dayalı İçerik Üreticisi Ekonomisini yeniden tanımlıyor. Fantrie platformunun bir blok zinciri kolu olarak The Fautor Foundation, NFT'yi Neo Fan Tracker olarak tanımlayarak, içerik üreticiler ve hayranlar için yeni bir hayran topluluğu sağlamak üzere blok zinciri teknolojisini en üst düzeye çıkarıyor. Fantrie, Güney Kore'deki en büyük içerik üreticisi-hayran platformudur. Hizmeti 1.500'den fazla içerik oluşturucu ve 1 milyondan fazla kullanıcı aktif olarak kullanmaktadır. Her üst düzey yayıncı, içerik üreticisi ve idol Fantrie'yi kendi hayran toplulukları için kullanıyor.

Kripto AdıFTR

SıralamaNo.2095

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz908,262,718.192761

Maksimum Arz2,500,000,000

Toplam Arz2,500,000,000

Dolaşım Oranı0.3633%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği1.5078357820474433,2024-07-29

En Düşük Fiyat0.000656762608584195,2025-11-07

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

