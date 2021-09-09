FTT

FTT, FTX'in borsa tokenidir. Sahipleri, borsa ücretlerinin ve likidasyon sigorta fonunun bir kısmını almaktadır. Tokeni teminat olarak FTX'te daha düşük OTC alış-satış farkı almak için kullanabilirsiniz.

Kripto AdıFTT

SıralamaNo.166

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)1.17%

Dolaşımdaki Arz328,895,103.813207

Maksimum Arz352,170,015

Toplam Arz328,895,103.813207

Dolaşım Oranı0.9339%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği85.0168524,2021-09-09

En Düşük Fiyat0.24007144414333415,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

