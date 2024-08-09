FUCOIN

FU NEDİR? Kripto masalınızda sihir mi hayal ediyorsunuz? Fu, talihin yelkenini açan coindir. Adını “şans” kelimesinden alan bu coin, cüzdanınıza servet getirmek için burada. NEDEN FU? Fu olmadan, bir cüzdan sadece bir yerdir, Fu ile bir tılsım, şanslı bir kucaklamadır. Sadece bir simge değil, çok güzel bir anahtar, Şans ve talihin aynı hizaya geldiği yolun kilidini açar.

Kripto AdıFUCOIN

SıralamaNo.2558

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz194,529,579,979

Maksimum Arz10,000,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000,000

Dolaşım Oranı0.0194%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.000362901063758805,2025-02-07

En Düşük Fiyat0.000000039581112066,2024-08-09

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaFU NEDİR? Kripto masalınızda sihir mi hayal ediyorsunuz? Fu, talihin yelkenini açan coindir. Adını “şans” kelimesinden alan bu coin, cüzdanınıza servet getirmek için burada. NEDEN FU? Fu olmadan, bir cüzdan sadece bir yerdir, Fu ile bir tılsım, şanslı bir kucaklamadır. Sadece bir simge değil, çok güzel bir anahtar, Şans ve talihin aynı hizaya geldiği yolun kilidini açar.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.