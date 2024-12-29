FUEL

Fuel Network, Ethereum için durum minimize edilmiş ve paralel yüksek verimli bir Katman-2 (L2) blok zinciridir. Fuel yığını, doğrulanabilirlik veya merkeziyetsizlikten ödün vermeden inanılmaz bir performans sunmak için harcanmamış bir işlem çıktı modeli (UTXO'lar) ve paylaşılan bir sıralama mimarisi ile birlikte yeni bir sanal makinenin (FuelVM) gücünden yararlanarak sıfırdan inşa edilmiştir.

Kripto AdıFUEL

SıralamaNo.805

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.10%

Dolaşımdaki Arz6,532,264,783.825911

Maksimum Arz∞

Toplam Arz10,183,866,960.119331

Dolaşım Oranı%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.08448034403918755,2024-12-29

En Düşük Fiyat0.001961526969474437,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriFUEL

