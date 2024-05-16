FURY

Ücretsiz oynanabilen, kıyamet sonrası bir yukarıdan bakışlı nişancı oyunu, tek bir deflasyonist token olan $FURY ve NFT'lerle desteklenmektedir. AAA oyunlarından, Blizzard, Activision, Ubisoft ve Unity gibi önde gelen web3 projelerinden yetenekli bir ekip tarafından geliştirilmiştir. Oyuncular, işbirliği veya PVPVE savaşlarına katılırken, yağma yaparlar, eşya toplarlar ve zanaat yoluyla karakterlerini stratejik olarak geliştirip sığınaklarını hayatta kalmak ve üstün gelmek için geliştirirler. Stratejik rol yapma-karakter geliştirme ve yüksek riskli çıkartma mekaniğinin benzersiz bir karışımı, bağımlılık yaratan bir oyun deneyimi oluşturuyor.

Kripto AdıFURY

SıralamaNo.2578

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.20%

Dolaşımdaki Arz48,002,895.00998615

Maksimum Arz120,000,000

Toplam Arz120,000,000

Dolaşım Oranı0.4%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.9501155181044358,2024-05-16

En Düşük Fiyat0.006276548257581955,2025-11-23

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

Sektör

Sosyal Medya

