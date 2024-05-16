FURY

Ücretsiz oynanabilen, kıyamet sonrası bir yukarıdan bakışlı nişancı oyunu, tek bir deflasyonist token olan $FURY ve NFT'lerle desteklenmektedir. AAA oyunlarından, Blizzard, Activision, Ubisoft ve Unity gibi önde gelen web3 projelerinden yetenekli bir ekip tarafından geliştirilmiştir. Oyuncular, işbirliği veya PVPVE savaşlarına katılırken, yağma yaparlar, eşya toplarlar ve zanaat yoluyla karakterlerini stratejik olarak geliştirip sığınaklarını hayatta kalmak ve üstün gelmek için geliştirirler. Stratejik rol yapma-karakter geliştirme ve yüksek riskli çıkartma mekaniğinin benzersiz bir karışımı, bağımlılık yaratan bir oyun deneyimi oluşturuyor.

Kripto AdıFURY

SıralamaNo.2578

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.20%

Dolaşımdaki Arz48,002,895.00998615

Maksimum Arz120,000,000

Toplam Arz120,000,000

Dolaşım Oranı0.4%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.9501155181044358,2024-05-16

En Düşük Fiyat0.006276548257581955,2025-11-23

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaÜcretsiz oynanabilen, kıyamet sonrası bir yukarıdan bakışlı nişancı oyunu, tek bir deflasyonist token olan $FURY ve NFT'lerle desteklenmektedir. AAA oyunlarından, Blizzard, Activision, Ubisoft ve Unity gibi önde gelen web3 projelerinden yetenekli bir ekip tarafından geliştirilmiştir. Oyuncular, işbirliği veya PVPVE savaşlarına katılırken, yağma yaparlar, eşya toplarlar ve zanaat yoluyla karakterlerini stratejik olarak geliştirip sığınaklarını hayatta kalmak ve üstün gelmek için geliştirirler. Stratejik rol yapma-karakter geliştirme ve yüksek riskli çıkartma mekaniğinin benzersiz bir karışımı, bağımlılık yaratan bir oyun deneyimi oluşturuyor.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
FURY/USDT
Engines of Fury
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (FURY)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
FURY/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (FURY)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...