FUTURE

Halihazırda piyasada bulunanlardan daha istikrarlı, gelecek vaat eden ve daha güvenli bir sanal coin oluşturmak maksadıyla 2021 yılında başlatılan bir projedir. FUTURECOIN, yatırımcılara geleceğe yatırım yapma imkanı sunmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle bu coinin yanında yer alan tüm projeler hakkında finansal veriler sunmasını, %100 şeffaflık sağlamasını ve yatırımcıların başlatılan projelerden elde edilen kârın belirli bir yüzdesiyle ödüllendirilmesini arzuluyoruz.

Kripto AdıFUTURE

SıralamaNo.6911

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.00%

Dolaşımdaki Arz0

Maksimum Arz119,680,000

Toplam Arz119,680,000

Dolaşım Oranı0%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği2.9995668883600395,2023-01-07

En Düşük Fiyat0.000007321077276589,2024-04-16

Herkese Açık Blok ZinciriBSC

HakkındaHalihazırda piyasada bulunanlardan daha istikrarlı, gelecek vaat eden ve daha güvenli bir sanal coin oluşturmak maksadıyla 2021 yılında başlatılan bir projedir. FUTURECOIN, yatırımcılara geleceğe yatırım yapma imkanı sunmayı amaçlamaktadır. Bu nedenle bu coinin yanında yer alan tüm projeler hakkında finansal veriler sunmasını, %100 şeffaflık sağlamasını ve yatırımcıların başlatılan projelerden elde edilen kârın belirli bir yüzdesiyle ödüllendirilmesini arzuluyoruz.

Sektör

Sosyal Medya

etfindex:mc_etfindex_sourceYasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
ELIZAOS Etkinliği2000g
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
Ara
Favoriler
FUTURE/USDT
FUTURECOIN
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (FUTURE)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Bilgiler
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Piyasa İşlemleri
Spot
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.MEXC, kriptoya giden en kolay yoldur. Kripto satın almak, işlem yapmak ve kazanmak için dünyanın önde gelen kripto para borsasını keşfedin. Bitcoin BTC, Ethereum ETH ve 3.000'den fazla altcoin ile alım satım yapın.
FUTURE/USDT
--
--
‎--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (FUTURE)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Grafik
Emir Defteri
Piyasa İşlemleri
Bilgiler
Açık Emirler (0)
Emir Geçmişi
İşlem Geçmişi
Varlıklar (0)
Loading...