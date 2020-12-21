FXS

Frax, kesirli bir stabilizasyon coinidir. Frax protokolü, dünyayı kısmen teminatla desteklenen ve kısmen algoritmalarla stabilize edilen bir kripto para birimi kavramıyla tanıştırmıştır.

Kripto AdıFXS

SıralamaNo.340

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı0.0001%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)9.26%

Dolaşımdaki Arz88,068,320.05507942

Maksimum Arz99,681,495.59113361

Toplam Arz99,681,495.59113361

Dolaşım Oranı0.8834%

Arz Tarihi2020-12-21 00:00:00

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği42.67301505828751,2022-04-03

En Düşük Fiyat0.5272702051633938,2025-10-10

Herkese Açık Blok ZinciriETH

Sektör

Sosyal Medya

Yasal Uyarı: Veriler cmc tarafından sağlanmıştır ve yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmemelidir.

FXS/USDT
FraxShare
----
--
24 sa En Yüksek
--
24 sa En Düşük
--
24 sa Hacim (FXS)
--
24 sa Hacim (USDT)
--
Loading...