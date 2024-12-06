F

SynFutures (F) önde gelen bir merkeziyetsiz borsa ve tam yığın finansal altyapı sağlayıcısıdır. Yenilikçi Oyster AMM modelini ve tamamen zincir üzerinde çalışan emir eşleştirme motorunu kullanan SynFutures, herkesin herhangi bir varlığı kaldıraçla listelemesini ve alıp satmasını sağlar. Base gibi birden fazla ağda en iyi sürekli vadeli işlemler DEX'i olarak, mavi çip, meme coin ve daha fazlasını kendine çeken sektörün ilk Perp Launchpad'ini tanıttı. Pantera, Polychain, Dragonfly, Standard Crypto, Framework ve SIG gibi üst düzey kurumlar tarafından desteklenen SynFutures, spot, sürekli ve varlık yönetimi için hepsi bir arada bir platform oluşturarak DeFi'yi herkes için kolaylaştırıyor.

Kripto AdıF

SıralamaNo.659

Piyasa Değeri$0.00

Tamamen Seyreltilmiş Değer$0.00

Pazar Payı%

İşlem Hacmi/Piyasa Değeri (24 Sa)0.41%

Dolaşımdaki Arz2,908,510,641

Maksimum Arz10,000,000,000

Toplam Arz10,000,000,000

Dolaşım Oranı0.2908%

Arz Tarihi--

Varlığın ilk arz edildiği fiyat--

Tüm Zamanların En Yükseği0.13223847615874307,2024-12-06

En Düşük Fiyat0.006186995496240819,2025-09-04

Herkese Açık Blok ZinciriETH

